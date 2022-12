adesso 129.70 CHF 17.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso nach dem jährlichen Eigenkapitalforum für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Finanzvorstand Jörg Schröder habe mitgeteilt, für die neue Software des Beratungs- und IT-Dienstleisters für die Gesundheitsbranche bereits einen ersten Kunden gewonnen zu haben, dessen Projekt Anfang 2023 starten sollte, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese positive Nachricht sollte Adesso helfen, weitere Kunden für das Produkt zu gewinnen. Die Aussagen zum gut gefüllten Auftragsbuch für das erste Quartal 2023 klängen zudem ähnlich wie die einiger Konkurrenten beim Eigenkapitalforum./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.