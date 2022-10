LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für About You auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Einem Pressebericht zufolge rechne der chinesische Online-Händler Shein in diesem Jahr mit erheblichen Marktanteilsgewinnen im Online-Modehandel, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der damit steigende Wettbewerb sei ein größerer Risikofaktor für About You, Asos, Boohoo und Zalando./tih/edh;