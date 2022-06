NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Online-Modehändlers About You von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 22 Euro gesenkt. Die Lebenshaltungskosten stiegen und machten das Leben teurer, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In einigen Bereichen einschließlich Bekleidung seien die Ausgaben noch solide, weil Kunden hier Nachholbedarf hätten, doch dürfte sich dies in der zweiten Jahreshälfte schnell ändern. Die Auswirkungen der steigenden Kosten auf das verfügbare Einkommen machten sich dann stärker bemerkbar. Für den europäischen Einzelhandelssektor bleibt die Expertin daher vorsichtig. Neben About You stufte sie auch Asos, Associated British Foods und Boohoo auf "Neutral" ab und bleibt nur für Inditex und Moonpig auf "Overweight"./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 22:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.