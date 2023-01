FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für About You vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Online-Modehändler wachse schneller als die Wettbewerber, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Das sollte auch in den anstehenden Zahlen zum dritten Geschäftsquartal zum Ausdruck kommen./mf/edh;