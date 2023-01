NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Das sinkende Verbrauchervertrauen und gestiegene Lagerbestände belasteten Wachstum und Bruttomarge des Online-Modehändlers, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnschwelle bei operativen Gewinn (Ebitda) sollte 2024 dank gesunkener Kosten aber erreicht werden. About You zeichne sich durch ein höheres Wachstum als die Wettbewerber aus./mf/edh;