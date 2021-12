ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die gesenkten Jahresziele des Online-Modehändlers Boohoo und fragte nach der möglichen Bedeutung für Wettbewerber. Die Aussagen des Konzerns deuteten allerdings darauf hin, dass die Gründe für die neuen Ziele eher beim Unternehmen selbst zu suchen seien./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 21:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMT



