NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB nach dem heutigen Investorentag des Industriekonzerns von 21,50 auf 22,00 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Die neuen Wachstumsziele aus eigener Kraft seien realistischer als zuvor und klar auf die Ertragskraft ausgerichtet, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich jedoch bereits in der Bewertung der Aktie. Das Kursziel hob Willi wegen der etwas niedrigeren Prognose über die Steuerlast an./ck/he



