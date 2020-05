NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 17,00 auf 16,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Herausforderung für den neuen Konzernchef Björn Rosengren werde sein, die kurzfristigen Investorenforderungen nach Aktienrückkäufen und steigenden Margen mit den längerfristigen Erfordernissen wie Investitionen in Einklang zu bringen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an die operative Entwicklung des Elektrotechnikkonzerns im Jahr 2021 hält er für zu optimistisch./edh/mis



