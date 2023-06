NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Siemens habe im Bereich Industrieautomatisierung einen "First mover"-Vorteil und sei am weitesten, schrieb Analyst Brendan Luecke am Donnerstag nach einer Diskussionsrunde mit einer KI- und Industrieexpertin. ABB scheine im Softwarbereich hinterherzuhinken, stehe aber am Beginn einer Partnerschaft mit Dassault./gl/mis;