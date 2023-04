NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen von 33,00 auf 35,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriekonzern habe ein exzellentes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich vor allem beeindruckt vom Auftragsbestand. Dieser decke nun die Produktion von mehr als acht Monaten und habe dem Management keine andere Wahl gelassen, als die Wachstumsprognose anzuheben. Selbst diese neue Prognose erscheint Kuenne weiterhin konservativ./ck/zb;