NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Dass der Industriekonzern weitere Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zurückkaufen wolle, sei "positiv, aber nicht wirklich überraschend", schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend./ck/stw;