NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 34 auf 33 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäischen Industriekonzerne hätten ein weiteres gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Rund drei Viertel von ihnen hätten die Erwartungen übertroffen oder den Ausblick auf 2023 angehoben. Fielding rechnet mit einer anhaltend guten Geschäftsdynamik, die sich erst im kommenden Jahr etwas normalisieren sollte, und attestiert den Unternehmen trotz der gestiegenen Aktienkurse noch attraktive Bewertungen. Positiv sieht er insbesondere Siemens, IMI, Alfa Laval und Coats./gl/bek;