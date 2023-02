NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 35 auf 34 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schweizer Industriekonzern sei eine attraktive Wette auf eine positive Trendwende und profitiere von den derzeitigen Elektrifizierungs- und Automatisierungstrends, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der ohnehin vorsichtigen Gewinnerwartungen sei das Risiko überschaubar. Green setzt zudem auf weitere Mittelausschüttungen an die Aktionäre./gl/tih;