NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Dank Steuergewinnen sei das vierte Quartal des Industriekonzerns solide ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei besser als erwartet gewesen./mf/bek;