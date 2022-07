NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB angesichts einer geplanten Abspaltung des Turbolader-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Dabei werde auf einen konventionellen Börsengang verzichtet, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts des Plans, dass die Aktionäre für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Aktie des neuen Unternehmens Acceleron erhalten sollen. Das Geschäft entwickele sich beeindruckend, es habe aber nicht mehr zur neuen Strategie von ABB gepasst, betonte der Experte./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 12:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 12:17 / EDT



