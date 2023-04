NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan ist für die anstehenden Zahlen von ABB optimistisch und hat den Aktien daher den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Die Einstufung beließ Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Der Experte erwartet ein insgesamt starkes erstes Jahresviertel des Industriekonzerns. Die enttäuschenden Auftragseingänge des vierten Quartals 2022 dürften durch eine positive Entwicklung im ersten Jahresviertel ausgeglichen werden. Im China-Geschäft sollte sich die Normalisierung etwas abschwächen, während die USA und Europa zum Vorjahr kaum Veränderungen aufweisen dürften./la/edh;