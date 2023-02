NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Analyst Andrew Wilson zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit des vierten Quartals. Dies gelte auch nach der Analystenkonferenz noch. Eine Kursschwäche der Papiere am Berichtstag sei aber wohl auch eine Reaktion auf den bisher guten Lauf in diesem Jahr und die vergleichsweise hohe Bewertung der Papiere./tih/zb;