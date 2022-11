NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Analyst Andrew Wilson sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer robusten und zuversichtlichen Botschaft des Managements, dass die internen Initiativen weiterhin Vorteile bringen werden und der Industriekonzern aktuell besser positioniert sei als in der Vergangenheit, wie auch immer die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aussehen möge./la/he;