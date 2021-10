NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 31 auf 32 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Analyst Andreas Willi passte sein Bewertungsmodell in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal an. Er rechnet mit starker Auftragslage, aber zunehmend gebremst durch Zulieferprobleme. Mit seiner operativen Ergebnisprognose liegt Willi vier Prozent unter dem Marktkonsens./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 18:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.