NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Der Industriekonzern habe erwartungsgemäß ein starkes Quartal hinter sich und von den günstigen Trends in der Elektronikindustrie profitiert, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen lägen indes bereits nah an der angehobenen Konzernprognose. Zudem gebe es ein wenig Gegenwind durch die Kostenentwicklung./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 06:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 06:55 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.