FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 32 auf 33 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Ergebnisschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie bis 2025 im Schnitt um 5 Prozent an. Langfristtrends machten zyklische Schwächen wett./ag/gl;