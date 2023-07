NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Der Industriekonzern habe margenseitig im zweiten Quartal klar positiv überrascht, mit den Aufträgen und Umsätzen aber den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;