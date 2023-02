FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe durchwachsen abgeschnitten, doch an den Konsensschätzungen sollte sich nur wenig ändern, schrieb Analyst Gael de-Bray am Freitag in einer Studie. Die Resultate belegten eine Normalisierung der Auftragslage sowie einen enttäuschenden Barmittelzufluss./gl/bek;