NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe ein solides viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings monierte er die Aussagen zum ersten Quartal, die dazu führen dürften, dass die Konsensschätzungen sinken. Zudem verwies er auf die Dividende von 0,82 Franken je Aktie, während 0,84 Franken erwartet worden seien./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 02:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 02:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.