LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 29 auf 30 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Diese seien durch die Bank besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Endabnehmermärkte für spätzyklische Produkte und Prozesstechnik seien in starker Verfassung. Allerdings sei der Sektor der Industriegüterhersteller anfällig für Gewinnmitnahmen./bek/gl;