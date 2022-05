NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 41 auf 38 Franken gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Dem Schweizer Konzern winke im kommenden Zyklus deutlich mehr Wachstum als in der Dekade von 2009 bis 2019, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Grundlage dafür sei der Verkauf der Sparte Power Grids und die stärkere Konzentration auf Themen wie Prozess-Automation und Energieeffizienz. Sie kürzte aber ihre diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebita) wegen Lieferkettenproblemen und einer gesunkenen Branchenbewertung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 17:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.