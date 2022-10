ABB 27.63 CHF -0.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ABB-Aktie nach Quartalszahlen von der "Conviction Buy List" gestrichen. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy", das Kursziel wurde zugleich von 36 auf 37 Franken angehoben. Die Kennziffern des Elektrotechnikkonzerns seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings lägen ihre Prognosen nun nicht mehr über den Konsensschätzungen, begründete sie die Herausnahme aus der Liste. Für das neue Kursziel verwies sie auf die Verlagerung ihres Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.