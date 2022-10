NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev vor Quartalszahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die steigenden Kosten dürften den Druck auf die Margen des Brauereikonzerns verstärkt haben, schrieb der ab sofort zuständige Analyst Jared Dinges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen weiterhin für zu hoch. Das Kursziel reduzierte er wegen einer gesunkenen Sektorbewertung und Währungseffekten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.