LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat AB Inbev nach einer Fachkonferenz der Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Im US-Geschäft fokussiere sich der Brauereikonzern auf Wachstum durch einen Mix seines Portfolios, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Brasilien habe der Konzern zudem keine größere Änderung in der Wettbewerbsdynamik festgestellt, nachdem Heineken dort die Brauereien des japanischen Konzerns Kirin übernommen habe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 10:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.