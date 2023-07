NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein Einbruch des operativen Ergebnisses im US-Geschäft dürfte ein ansonsten solides Quartal trüben, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer zuletzt schwachen Kursentwicklung sieht er aber eine günstige Einstiegsgelegenheit./tih/edh;