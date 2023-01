NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev in einem Ausblick auf das vierte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Jared Dinges überarbeitete vor den am 2. März erwarteten Geschäftszahlen sein Bewertungsmodell für die Aktie des Bierbrauers. Er kappte seine Ergebnisschätzung je Aktie für 2022, da er inzwischen ein geringeres Umsatzwachstum aus eigener Kraft erwartet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Dabei verwies er vor allem auf das Geschäft in China und Brasilien. Für das Jahr 2023 aber bleibt er weiterhin zuversichtlich./ck/ajx;