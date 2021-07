LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlenvorlage sei der erste Auftritt des neuen Konzernchefs Michel Doukeris, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem starken Zahlenwerk der Brauerei. An seinen Erwartungen für das Gesamtjahr nahm er auf regionaler Ebene diverse Anpassungen vor./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.