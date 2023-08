NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank eines günstigeren Preis-Mix sollten die Erträge solide ausgefallen sein, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen des Brauereikonzerns dürften aber unter Druck geraten sein./edh/ajx;