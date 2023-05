NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Wachstum der Biermarke Bud Light dürfte im zweiten Quartal zwar zurückgehen, in den Folgequartalen aber zulegen, begründete Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie das moderat höhere Kursziel./bek/he;