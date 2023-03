NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Nach einem Besuch in Mexiko zeigte sich Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie beeindruckt von den Marken des Bierbrauers und von deren Präsentation. AB Inbev habe sich in dieser Hinsicht verbessert./bek/gl;