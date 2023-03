NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz eines schwachen vierten Quartals sei die Umsatzdynamik des Bierbraukonzerns stark und scheine sich 2023 wieder zu verstärken, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft scheine nach einem schwachen Januar zudem wieder in Schwung zu kommen./ck/bek;