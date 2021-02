NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Jahreszahlen von 71 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass die operative Gewinnmarge (Ebitda) des Brauereikonzerns in diesem Jahr vor allem im Südamerikageschäft sinken dürfte. 2022 aber dürfte diese dann aber insgesamt wieder zulegen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 11:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 11:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.