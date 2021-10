NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Brauereikonzerne sähen sich der höchsten Kostenin?ation seit einem Jahrzehnt gegenüber, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen spiegelten dieses Risiko noch nicht wider. Insofern seien im Jahr 2022 Preiserhöhungen von rund 5 Prozent erforderlich, um die Margen zu "schützen"./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 03:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.