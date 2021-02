NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 54 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine robuste Erholung der Absatzmengen im Schlussquartal. Mit dem zunehmenden Margendruck könnten die Markterwartungen an die Ergebnisse des Brauereikonzerns jedoch sinken. Für die Aktie sei derzeit kein klarer Kurstreiber in Sicht./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.