ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen des Brauereikonzerns zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Seiner Meinung nach dürften der Umsatz aus eigener Kraft und das operative Ergebnis (Ebitda) nicht so stark nachgegeben haben wie vom Markt befürchtet, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aujla verwies vor allem auf günstigere Markttrends in Brasilien und China sowie auf moderate Lageraufstockungen in den USA./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 07:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 07:38 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.