NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Brauereikonzern sollte im dritten Quartal in den meisten Schwellenländer-Märkten weitere Fortschritte gemacht haben, welche die vorübergehende Schwäche in China aber wohl zunichte gemacht habe, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet zwar dennoch mit einer Präzisierung der Jahresergebnisprognose (Ebitda) in Richtung des oberen Endes der Zielspanne, bevorzugt jedoch die Wettbewerber Heineken und Carlsberg./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 13:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 13:05 / ET





