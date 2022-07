NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor den am 28. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Bericht des Brauereikonzerns dürfte für die meisten Schwellenländer eine weiterhin starke Geschäftsentwicklung zeigen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. In China erwartet er wegen der Corona-Lockdowns jedoch eine vorübergehende Schwäche. Im zweiten Quartal dürften sowohl die Absatzmengen als auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) gestiegen sein./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 13:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 13:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.