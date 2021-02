FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aareal Bank von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zielvorgaben des Immobilienfinanzierers seien ambitioniert, aber erreichbar, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für den Gewerbeimmobilien-Markt gebe es Signale einer allmählichen Erholung von den Belastungen der Pandemie. Nach den jüngsten Geschäftszahlen hob der Experte nun seine Schätzungen für die Aareal Bank an./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 26.02.2021 / 07:40 GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.