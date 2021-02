HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für Aareal Bank auf "Halten" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Aufgrund der der Belastungen in der Corona-Pandemie habe der Immobilienfinanzierer im Geschäftsjahr 2020 ein negatives Betriebsergebnis ausgewiesen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch solle 2021 in Tranchen eine Dividende von zusammen 1,50 Euro ausgezahlt werden. Dies sei aber noch von der Zustimmung der EZB abhängig. /tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 15:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 15:59 / MEZ





