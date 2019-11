HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Aareal Bank nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 26,30 Euro belassen. Trotz deutlich gestiegener Erträge sei das Betriebsergebnis des Immobilienfinanzierers nach neun Monaten um neun Prozent gesunken, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In erster Linie sei dies auf die Umsetzung der Risikominderungsstrategie zurückzuführen, die zu einem Anstieg der Risikovorsorgekosten geführt habe./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 14:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 14:48 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.