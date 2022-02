HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aareal Bank angesichts der geplatzten Übernahme durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Scheitern des Deals sei für ihn keine große Überraschung, da Investoren in dem Immobilienfinanzierer eigenständig mehr Potenzial sähen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Was nun bleibe, sind die eigenen Wachstumsambitionen./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 08:15 / MEZ



