HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Aareal Bank von 28,00 auf 32,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier sieht durch mögliche Angebot von Finanzinvestoren sein bisheriges Urteil untermauert, wonach der Immobilienfinanzierer unterbewertet sei. Er verwies zudem auf nachlassenden Gegenwind für Aareal im operativen Geschäft und erwartet eine Fortsetzung des guten Neugeschäfts mit attraktiven Margen, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Konjunkturerholung sollte dabei mit wieder zahlungskräftigen Kunden das Kreditrisiko der Bank reduzieren./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



