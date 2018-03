NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando wegen der sehr guten Positionierung des Mode-Onlinehändlers von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel hob Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie von 46 auf 55 Euro an. Damit habe die Aktie ein Kurspotenzial von 18 Prozent. Sie geht davon aus, dass Zalando die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mittelfristig von derzeit rund 5 auf 7 Prozent steigen wird. Zudem sieht sie inzwischen eine relativ geringe Gefahr, dass Amazon Zalando gefährlich werden könnte. Zuletzt sei Zalando im Online-Modehandel schneller gewachsen als der US-Konzern. Selbst wenn Amazon sich in dem Bereich neu aufstellt, dürfte damit der Wachstumspfad von Zalando nicht gefährdet sein./zb/ag



Datum der Analyse: 12.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.