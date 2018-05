LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Yara auf "Sell" mit einem Kursziel von 285 norwegischen Kronen belassen. Die Gaskosten stellten den Dünger- und Stickstoffhersteller zunehmend vor Herausforderungen, schrieb Analyst Thomas Wrigglesworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Yara sei hier anfällig, denn rund drei Viertel der Kapazitäten befänden sich in Regionen mit hohen Kosten./ajx/ck



Datum der Analyse: 23.05.2018



