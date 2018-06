NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für den Düngerkonzern Yara auf "Outperform" mit einem Kursziel von 444 norwegischen Kronen belassen. Die Preise für Stickstoffdünger hätten sich im Juni in den einzelnen Regionen unterschiedliche entwickelt, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./mis/edh



Datum der Analyse: 12.06.2018



